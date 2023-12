Andrea Giambruno, le indiscrezioni: "Da chi crede di essere stato tradito"

05 dicembre 2023 a

Andrea Giambruno sogna di tornare in video. L'ex compagno di Giorgia Meloni non è più alla conduzione de Il Diario del Giorno dopo i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. Il giornalista di Rete 4 ora cura il coordinamento redazionale, dietro le quinte. Ma le ambizioni non si sono ancora affievolite. Stando al Foglio Giambruno, di fronte alla proposta di fare il mezzobusto per il tg, non si tirerebbe indietro. Una ri-scalata, quella al Biscione, non senza ostacoli.

"Sa - si legge sul quotidiano di Claudio Cerasa - di essere l’osservato speciale, questo sì. Sa di essere stato tradito da colleghi che considerava amici, questo pensa". E alcuni dipendenti del colosso televisivo riferiscono che "cammina radente al muro: buongiorno e buonasera, ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa: così riservato da non essere più lui". Una cosa è certa: tutti lo definiscono "un bravo ragazzo" che si è sentito vittima di "una caccia all’uomo". In sostanza, "pensa di aver pagato più del dovuto per il ruolo pubblico che ricopriva".

E c'è addirittura chi, in questi giorni, gli ha sentito fare ragionamenti del tipo: "Se avessi detto io le cose che ho ascoltato in certe trasmissioni di La7 mi avrebbero scorticato vivo. Pare si riferisse a Lilli Gruber e Corrado Formigli, chissà". Così, nella sua routine nutre la volontà di essere dimenticato e giudicato solo per il suo lavoro: coordina e non straripa. Giambruno punta a ritornare alla conduzione. Non a gennaio, forse a settembre, quando verranno annunciati i nuovi palinsesti.