Andrea Giambruno, Pier Silvio Berlusconi: "Perché ho sofferto"

29 novembre 2023 a

a

a

"Sulle dietrologie legate ai fuori onda di Striscia la notizia riguardanti Andrea Giambruno ho letto cose veramente comiche. Non penso che i rapporti con il governo possano cambiare per una vicenda legata a Striscia", ha chiarito Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa per fare il punto di fine anno, rispondendo alle domande dei cronisti sul caso dei fuori onda diffuso da Striscia la Notizia riguardanti l’ex compagno della premier Giorgia Meloni.

"Certe cose che sono state scritte le ho trovate veramente ridicole", ha aggiunto l'ad di Mediaset. "Ma a di là di questo, ho sofferto. Poi ho sorriso, perché è giusto così".

"Divorzio e corna?". Ilary Blasi, parla Pier Silvio Berlusconi: le parole che non ti aspetti

Ed è "giusto" perché "Antonio Ricci è sempre lui, e ciò che ha fatto è quello che fa da sempre". Ricci è Ricci "piaccia o non piaccia. L’uso dei fuori onda lo fa da sempre e non penso che i rapporti con il governo possano cambiare per una vicenda legata a Striscia la Notizia".

A chi, poi, chiedeva a Pier Silvio Berlusconi se avesse visto il docu-film che la conduttrice ha girato per dare la sua versione sul divorzio dall'ex capitano della Roma, l'ad Mediaset ha risposto: "No. Un documentario su divorzio e corna… Vi prego. Che poi, povera Ilary….". In ogni caso, ha concluso, "ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".