Covid, Bassetti travolge i gufi: "Non ci dobbiamo neanche pensare"

07 dicembre 2023 a

a

a

"Per Natale ci sarà una circolazione contemporanea dell'influenza, che arriverà al picco, e del Covid che continuerà a circolare parecchio": a dirlo l'infettivologo Matteo Bassetti, sentito dall'Adnkronos Salute. "Ma non dobbiamo neanche pensare a un ritorno delle restrizioni come nel 2020 - ha subito precisato il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova -. Oggi l'identikit del paziente che arriva in ospedale purtroppo è l'80-90enne che non ha mai fatto la dose di richiamo nel 2022 e nel 2023. Sono molto indietro".

Bassetti, poi, ha commentato le dichiarazioni del senatore Lucio Malan, secondo cui "i tifosi del Covid sperano in un grande ritorno di lockdown e obblighi vari. Non ci caschiamo". "Ha ragione il senatore Malan, non esistono tifosi e non si può pensare a un ritorno di lockdown, obblighi e mascherina - ha spiegato Bassetti -. E' una circolazione virale tipica dove si incrociano Covid e influenza, credo che la cosa più importante non è parlare di Ffp2 o chiusure ma di convincere le persone anziane a vaccinarsi. Oggi abbiamo fatto il vaccino anti-Covid a un over 80 su 6 mentre dovremmo arrivare al 50%".

"Ignoranti! Che ragionamento è? Andate dagli sciamani!": Covid, Bassetti sbrocca | Video

A fornire rassicurazioni sul tema anche il direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia: "Gli indicatori sono in lieve crescita, sia per quanto riguarda il numero di nuovi positivi che per l'impatto sulle strutture ospedaliere che resta tuttavia sotto controllo e non determina condizioni di criticità. Le Regioni, che ringrazio per la loro pronta disponibilità, stanno organizzando in tutta Italia open day e altre misure organizzative per facilitare l'accesso dei cittadini alla vaccinazione senza alcuna prenotazione".