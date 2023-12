"Meluzzi operato, le sue condizioni": la voce drammatica, come sta

11 dicembre 2023 a

Le condizioni di Alessandro Meluzzi preoccupano ormai da qualche giorno. Colpito da una emorragia cerebrale, il professore è stato ricoverato a Cesena dove combatte tra la vita e la morte. Lo studioso e psichiatra è stato ricoverato d'urgenza. Nelle prime ore le notizie che filtravano dall'ospedale erano dettate dal pessimismo, adesso invece si accende la luce della speranza. Come riporta Radio Radio, "l’intervento dall’esito positivo lascia ben sperare sulla salute del prof" e dunque c'è la possibilità che Meluzzi possa farcela vincendo questa durissima battaglia. Di fatto sono arrivati diversi messaggi di solidarietà e di affetto da parte dei fan di Meluzzi.

E anche il docente di comunicazione sociale, Alberto Contri, ha voluto mandare un abbraccio a Meluzzi: "Prego sempre il mio angelo custode per me, ora ho chiesto di dare una mano ad Alessandro". Qualche giorno fa anche Red Ronnie, amico del professore, aveva lanciato sui social l'appello per una preghiera per Meluzzi.

E anche il professor Burioni, da sempre critico sulle posizioni no vax di Meluzzi, non ha prestato il fianco a facili polemiche augurando al professore una pronta guarigione. Adesso si attende l'esito di un bollettino medico che possa confermare la indiscrezioni rilanciate da Radio Radio. Ma a quanto pare Meluzzi sta lottando come un leone. Meluzzi è nato a Napoli ma da anni esercita a Rimini, città di cui è originaria la madre. In passato è stato a lungo impegnato in politica arrivando anche a occupare un seggio alla Camera dei deputati e successivamente al Senato.