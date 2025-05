Conclave, dove sono stati pizzicati i cardinali

Il conto alla rovescia in vista del Conclave è iniziato. In questi giorni, dopo la morte di Papa Francesco, non è strano aggirarsi per le vie di Roma e imbattersi in numerosi cardinali. Soprattutto a Borgo Pio, il quartiere a ridosso del Vaticano. Questo, dove si affacciano osterie storiche, librerie religiose, botteghe d’arte sacra, è il luogo perfetto per ospitare le conversazioni impossibili in Aula. Insomma, come riporta La Stampa, è il salotto informale dei cardinali con vista Conclave.

Il luogo di ritrovo per eccellenza sarebbe "Al Passetto di Borgo". Da quelle parti sono stati avvistati Sean Patrick O’Malley, cappuccino di Boston, Christoph Schönborn di Vienna, Donald William Wuerl di Washington. E proprio qui i porporati avrebbero degustato un piatto di rigatoni alla norcina e un bicchiere di vino. Altri ristoranti altrettanto frequentati sono il "Marcantonio", "Il Mozzicone". E il "Tre Pupazzi", dove va il tedesco Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede.