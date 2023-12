Covid, Ilaria Capua: "Una mossa astuta contro il contagio"

19 dicembre 2023 a

Nonostante il rialzo di contagi-Covid sia lieve, in molti temono i giorni delle festività. Certo, i vaccini effettuati sono stati pochi, dunque qualche pensiero è più che legittimo. E così, ecco che con pranzi e cene di Natale all'orizzonte, il tema dalle ripresa del coronavirus in Italia tiene banco anche a Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7, la puntata è quella di martedì 19 dicembre.

Ospite in studio c'è Ilaria Capua, esperta della John Hopkins Univeristy, la quale ricorda: "Come d'accordo e come tutti i virus che si rispettino, soprattutto quelli respiratori, il Covid non è andato via e al fresco dell'inverno sta bene, tant'è che si conservano in frigorifero o in congelatore. Il rischio di contagio, anche perché si sta molto più al chiuso e soprattutto in questo periodo, c'è. Dunque c'è anche l'influenza, così come altri virus: bisogna essere più intelligenti del Covid", sottolinea.

E ancora, riprende: "Sulle vaccinazioni, da quel che sento, credo che sia difficile e complicato trovare il vaccino, che ovviamente andrebbe fatto. Così come bisogna continuare a lavarsi le mani, bisogna avere la mascherina appresso, perché può capitare che uno si trovi seduto accanto a due persone con la tosse... io in quella situazione mi proteggo". Infine, la "dritta", per certo non una assoluta novità: "Ultima cosa, una mossa astuta che propongo alle mamme e alle famiglie: quando ci si ritrova con membri che non sono di quella famiglia, apriamo le finestra. Tanto fa pure caldo fuori: se apriamo le finestre si permette una circolazione dell'aria che fa tantissimo", conclude Ilaria Capua.

