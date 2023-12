Flavio Briatore, gli auguri che fanno impazzire l'Italia: "Buon Natale a loro"

26 dicembre 2023 a

Auguri di Natale arrivano anche da Flavio Briatore. L'imprenditore si trova in vacanza in Kenya con il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il tycoon sta trascorrendo le festività nel resort di sua proprietà, il Billionaire Resort & Retreat di Malindi. Ecco allora che da qui Briatore vuole lanciare un messaggio di auguri: "Buon Natale a tutti i follower - ha esordito nel video su Instagram -. Buon Natale a chi non sta bene e chi sta in ospedale in questo momento. Auguri per una presta guarigione. Buon Natale alle persone che sono in carcere e alla gente che soffre la situazione economica non brillante che abbiamo in questo momento in Italia".

E ancora: "Il Natale dovrebbe essere la riconciliazione e tutti dovremmo darci una mano e per questo ognuno dovrebbe fare la sua piccola parte affinché questo avvenga. Auguri a tutti e tanta salute e un po' di bontà. Dobbiamo cercare di essere tutti più bravi". Solo qualche giorno fa l'imprenditore ha fatto discutere per alcuni attacchi ai ristoratori e albergatori. Lui stesso proprietario di diverse pizzerie, Briatore ha tuonato: "Abbiamo degli alberghi che fanno schifo. Io che non vivo in Italia posso dare un giudizio e dico quello che penso. Ognuno di noi si deve prendere le sue responsabilità".

Ecco la stoccata: "Perché la Grecia e la Turchia ci sorpassano? Qui lo sci d'acqua non si può fare, ci vuole la patente pure per mangiare una focaccia. L'Italia è il paese in cui i turisti stanno meno perché li fregano sempre. Abbiamo quella cultura di fregare la gente, tanto dicono: questo è arrivato dalla Polonia, viene due giorni e non lo vedo più e il cappuccio invece di 5 euro lo faccio pagare 10 euro, gli do la m...a da mangiare, tanto non lo vedo più, vaff***".