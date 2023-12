Flavio Briatore in ginocchio a lavare con la spazzola? Bordate contro Chiara Ferragni

20 dicembre 2023 a

a

a

Altroché Chiara Ferragni che chiede scusa per il caso pandoro Balocco con stile dimesso e umile in un video postato su Instagram. Flavio Briatore, sempre sui social, si mostra con le ginocchia sul pavimento a lavare con una spazzola - e insieme ai suoi dipendenti - il tappeto del suo lussuoso Billionaire Resort in Kenya prima della partenza della nuova stagione. "Olio di gomito", scrive l'imprenditore a corredo delle immagini.

Inutile dire che il video ha fatto impazzire il popolo social che lo ha inondato di cuoricini e commenti. Alcuni sono esilaranti. "Comunque più credibile del video della Ferragni", scrive uno. "Anch’io quando i miei tappeti sono sporchi mi inginocchio a togliere le macchie e lo insegno".

Certo c'è anche chi lo critica: "Gli unici secondi in cui hai lavorato", si legge. E ancora: "Non c'è bisogno di fare il finto umile". Ma gli haters vengono subito stoppati dagli utenti che prendono le difese di Flavio Briatore: "Vi dico che lavorando a Monaco, che è piccola e si sa tutto e di tutti, non ho mai sentito parlare male di Briatore dai suoi dipendenti. E per di più lui stesso saluta sempre cortesemente se lo incontri per strada, anche se non mi conosce", rivela un altro.