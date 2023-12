Chiara Ferragni "tradita" da Fedez, spunta un video clamoroso: ora tutto torna

27 dicembre 2023 a

Un indizio che potrebbe risultare decisivo per avere una risposta alla domanda gossippara che domina negli ultimi giorni: che fine ha fatto Chiara Ferragni? Già, dopo lo scandalo del pandoro e delle uova di Pasqua e dopo il video di scuse in lacrime, è sparita dai radar, avvistata soltanto alla vigilia di Natale al Parco Sempione di Milano.

Dunque il tam-tam impazzito: è chiusa in casa? Oppure è in montagna con le sorelle e senza Fedez? Magari si trova a Como? Per certo, l'imprenditrice digitale non rompe il silenzio, a differenza del marito, che è tornato a palesarsi sui social. E proprio in un video pubblicato dal rapper, ai più attenti, non è sfuggito un dettaglio, un indizio che ci permetterebbe di localizzare la Ferragni.

Il rapper in questi giorni ha pubblicato diversi video in cui mostrava Paloma, la cagnolina appena arrivata in casa Ferragnez. Ma non solo. In una storia ecco che Fedez inquadra anche la figlia Vittoria, che maneggia e si diverte con CiccioBello, il celebre bambolotto che, con buona approssimazione, aveva da poco ricevuto per Natale. Dunque ad un certo punto Vittoria spegne il giocattolo per farlo smettere di piangere. Ed è in quel frangente che si sente la voce di Chiara Ferragni, che afferma: "Che cosa facciamo? Lo spegniamo. Brava amore". La voce è indiscutibilmente la sua. E insomma, Chiara Ferragni è a casa, ha trascorso il Natale nel super-attico a City Life con Fedez e figli. Una granitica certezza che però, qualcuno, mette in discussione: tra le ipotesi complottiste che circolano, anche quella secondo cui Fedez e Ferragni avrebbero registrato in precedenza dei video "ad hoc" da pubblicare nei giorni di Natale per "sviare" chi è sulle loro tracce.