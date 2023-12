Luciano Canfora stronca il presepe di +Europa: "Insensato gioco puerile"

27 dicembre 2023 a

Il presepe di +Europa non piace neppure a Luciano Canfora. Le quattro natività (una con due madonne, una con un Gesù bambino di colore, una con due Giuseppe e una con una Maria mamma single e due bimbi) intercettano la contrarietà del filologo già candidato con il Partito dei Comunisti Italiani. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di mercoledì 27 dicembre su La7, Canfora parla di "un gioco piuttosto puerile quello di utilizzare elementi di tradizione remota, Natale in particolare, per sostenere posizioni legittime ma che non hanno nulla a che fare con l'oggetto utilizzato. Una forma di strumentalizzazione, che fa sorridere se non si trattasse di un gioco insensato mentre intorno a noi ci sono tante tragedie".

E ancora, incalzato da David Parenzo, lo storico parla di "frivolezze fatte per puntiglio partitico che sanno di poco". D'altronde, "la tradizione del Natale ha tutt'altra origine". Per questo Canfora invita gli esponenti di +Europa a rileggere Platone, colui che teorizzava che non ci fossero più famiglie, ma "tutti gli anziani dovevano essere genitori dei più giovani". In ogni caso il presepe del partito di Emma Bonino ha sollevato malumori anche all'interno della stessa forza politica.

Fra le critiche, anche quella di Anita Likmeta, che ha deciso di lasciare il partito: "Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a +Europa e buon suicidio politico (non assistito)!", il post dell'imprenditrice italo-albanese, che alle ultime elezioni politiche si era candidata con Impegno civico e da qualche mese militava in +Europa, pur senza incarichi dirigenziali.

