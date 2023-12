Chiara Ferragni e la tuta grigia? Svelata l'ultima menzogna: cambia tutto

28 dicembre 2023 a





Che vi piaccia o no, e suo malgrado, si continua a parlare di Chiara Ferragni, dello scandalo-pandori, della sparizione dai social dell'influencer: l'ultima "comparsata", l'ormai celebre video di scuse, in lacrime, con la tuta grigia di cui si è tanto dibattuto.

E proprio di quella tuta grigia firmata Laneus, prezzo di ben 600 euro ad "esempalre", si continua a dibattere. Già, perché dopo che la moglie di Fedez la aveva sfoggiata nel video, ecco che si era scatenato il tam-tam prima sui social, poi sui siti: la tuta grigia, riferivano, è andata subito esaurita. E così altre accuse alla Ferragni: "Ennesima operazione di marketing, bisogna dire ben riuscita".

Ecco, il punto è che però le cose non stanno esattamente così: si apprende infatti che la famigerata tutina grigia dal prezzo proibitivo era esaurita già otto giorni prima della pubblicazione del video. La conferma la si è trovata dall'account Instagram "chiaraferragiwardrobe", che rilancia ogni indumento sfoggiato dalla influencer rivelandone il prezzo e il brand. Ecco, questo accunt metteva bene in evidenza che quella tuta Laneus già dallo scorso 10 dicembre non era più disponibile (lo scandalo-pandori esplode il 15 dicembre, il video è del 18 dicembre).

Anche Selvaggia Lucarelli, che alla Ferragni non ha fatto alcuno sconto (così come non ne fa da anni), ha ricordato: "Per la cronaca, era falsa pure la storia della tuta Ferragni sold out". Già, in questo clima impazzito, su Chiara Ferragni circolano voci fuori controllo. E spesso menzognere.