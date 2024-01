Agnelli, rivincita di Margherita sugli Elkann: si riaccende la rissa sull'eredità

05 gennaio 2024 a

La Cassazione riapre i giochi con la rivincita di Margherita Agnelli sui figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Il processo per la suddivisione del patrimonio dovrà essere fatto anche in Italia. "Se fino a poco fa il rampollo John Elkann, ora a capo di tutto l’impero industriale e finanziario che sta progressivamente portando via dall’Italia, e i suoi fratelli Lapo e Ginevra apparivano in vantaggio, con la decisione dello scorso giugno del tribunale di Torino di sospendere la causa in Italia in attesa delle determinazioni dei giudici svizzeri", scrive Sandro Iacometti su Libero, "adesso la partita si è totalmente riaperta, con il verdetto della Cassazione (datato il 6 dicembre e comunicato un paio di giorni fa) che ha respinto la sentenza, ordinando ai magistrati piemontesi di riformulare meglio le motivazioni della loro scelta".

