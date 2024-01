Paolo Crepet, "ho qualche dubbio": Alex Baiocco e il cavo, cosa non torna

08 gennaio 2024 a

Ha lasciato tutti senza parole la vicenda di Alex Baiocco e dei suoi due amici, che lo scorso 4 gennaio a Milano hanno avuto la folle idea di piazzare un cavo d’acciaio lungo Viale Toscana, rischiando concretamente di uccidere qualcuno (senza riuscirci per fortuna). Il ragazzo, con già tre ricoveri per disturbi psichiatrici, ha motivato il gesto parlando di “noia”.

Aveva conosciuto gli altri due ragazzi su Facebook e non conosce nemmeno i loro cognomi, tutti e tre però volevano dare “una svolta alla serata”. Se ne discute a Stasera Italia, programma d’attualità di Rete 4 condotto da Alessandra Viero. Tra gli ospiti, lo psicologo Paolo Crepet, che dice: “Penso che è una caratteristica molto giovanile quella di tentare in qualche modo di avere un'emozione che quotidianamente non si prova. Non te la dà l'amore, non te la dà il lavoro, non te la dà lo studio, non te la dà più nulla e allora cerchi di fare qualcosa di eclatante, quasi per risvegliarsi da un torpore esistenziale mortale in questo caso”.

La conduttrice, Alessandra Viero, gli chiede allora: “Quindi non si rendono conto degli effetti di quello che fanno, di quello che potrebbero provocare secondo lei?”. E Crepet risponde dubbioso: “Questo non lo so, bisognerà vederlo, bisognerà vedere se sto ragazzo è così in grado di non capire nulla, io qualche dubbio ce l'ho”.

Gli fa eco anche la senatrice Simona Malpezzi: “Chi ha compiuto questo gesto ha dimostrato di non avere nessun senso di amore e rispetto verso la comunità, verso le regole del vivere comune. Come se non avessero chiare le conseguenze del gesto, cosa che a me preoccupa. Perché ad ogni azione c'è poi una conseguenza e quella conseguenza rischiava di essere mortale per qualcuno, perché poteva passare un ciclista, un motociclista e quella corda era ad altezza d'uomo, quindi il rischio è stato sfiorato”.