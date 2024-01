Fedez in lacrime sui social: il ricordo di Gianluca Vialli

10 gennaio 2024 a

Uno stracolmo Teatro Carlo Felice ha ricordato a Genova Gianluca Vialli, il campione blucerchiato scomparso un anno fa con un evento benefico promosso a favore della ricerca sulla Sla dalla fondazione Vialli e Massimo Mauro. Una serata di beneficienza presentata da Ilaria D'Amico e Tommaso Labate che ha visto salire sul palco gli ex campioni sampdoriani del 91, ma anche tanti altri amici di Vialli non soltanto provenienti dal mondo sportivo che hanno fatto commuovere con i loro ricordi il numeroso pubblico. Tra questi anche Fedez che, nonostante i guai della moglie Chiara Ferragni alle prese proprio con le accuse di "finta beneficenza", non solo non ha voluto mancare un appuntamento così importante, ma ha anche rotto il silenzio sui social per condividere il suo ricordo del campione.

Il rapper è stato l'ultimo ad intervenire all'evento "My Name is Luca - Una Ballata per Vialli" e con le lacrime agli occhi ha raccontato cosa ha significato per lui avere il supporto del campione di calcio, grandissimo non solo come sportivo, allenatore e dirigente della Nazionale, ma anche come persona che gli ha dato tanto. "Gianluca Vialli l'ho conosciuto in una telefonata di tre ore", ha spiegato Fedez trovando "incredibile che lui abbia trovato il tempo di parlare con una persona che non conosceva mentre anche lui viveva un dramma".

Vicino a Fedez, sul palco di Genova, c'era la figlia del campione, Sofia Vialli. "Io sono forse la persona che ha conosciuto meno Gianluca", ha detto Fedez confessando però che il calciatore "è stata una delle persone che mi è stata più vicina nel momento più drammatico della mia vita". "IHo scoperto di avere un tumore al pancreas e quando devi affrontare questa cosa devi fare letteralmente i conti con la morte. Vidi che l'unica persona che aveva parlato di questa malattia in Italia era Vialli. Lì capii quanto fosse importante quello che stava facendo Gianluca".

"Cercai di mettermi in contatto con lui", rivela Fedez. "Credo sia incredibile. Una persona che in quel momento stava attraversando un suo percorso, ha trovato il tempo per me". "Non mi è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo fisicamente e che non avrei mai conosciuto, forse questa la cosa più brutta. Io e Gianluca abbiamo la stessa cicatrice, avremmo voluto farci una foto insieme". I due si sarebbero dovuti incontrare appena le condizione di salute di entrambi lo avessero permesso. Tuttavia, a volte il destino è crudele e non c'è stato tempo.