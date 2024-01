Il caso-Sinibaldi e i pregiudizi della sinistra sulla cultura a destra

11 gennaio 2024 a

Il giornalista Marino Sinibaldi perde la guida del Centro per il libro e la lettura e accusa la destra di avere una visione ristretta e modesta. Ma sono i progressisti ad essere miopi: dai festival ai premi, fino alle rubriche letterarie, circolano sempre e solo i soliti nomi noti. Ne parla Luca Beatrice su Libero: "Invece di ringraziare e salutare con garbo istituzionale come sempre si conviene, egli ha sparso veleno in un’unica direzione, quella destra cattiva, incivile, ignorante che non gli permette di continuare e ha osato mettere al suo posto Adriano Monti Buzzetti Colella, che se non lo conosce lui è automaticamente dequalificato".

