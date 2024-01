Filippo Turetta, indiscrezioni dal carcere: "Sguardo assente, in infermeria"

13 gennaio 2024 a

"Sguardo assente e silenzioso". Lo definisce così chi ha avuto modo di incontrare Filippo Turetta, detenuto nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne, dopo quasi due mesi dall'arresto, si trova ancora nel reparto di infermeria. Una prassi, spiega la direttrice del carcere Francesca Gioeni al Gazzettino. "Come tutti gli altri", infatti, "anche questo detenuto resterà in infermeria finché ciò sarà ritenuto necessario dall’équipe multidisciplinare a cui compete la valutazione".

Nella stessa cella di Turetta c'è un detenuto di 60 anni. È lui a tenerlo d'occhio, mentre i genitori non sono più andati a trovarlo. Nonostante la possibilità di avere incontri ogni settimana, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini sono stati dal figlio l'ultima volta il 3 dicembre scorso. Come ammesso da entrambi, i coniugi hanno bisogno di tempo per elaborare quanto accaduto.

Intanto il tempo stringe e si avvicina la fase decisiva nell'inchiesta sulla morte di Giulia. Al vaglio gli accertamenti scientifici sull'auto di Filippo e sugli oggetti trovati al suo interno. La Fiat Grande Punto nera, a bordo della quale il giovane è scappato per giorni, è da quattro settimane nelle mani dei Ris di Parma. Ora saranno le macchie di sangue trovate sul sedile posteriore e nell'abitacolo a fornire qualche indizio in più agli analisti del Ris. Il dubbio è se Giulia ha trovato la morte proprio lì, oppure se la ragazza di Vigonovo era già deceduta quando Turetta ha vagato con la sua automobile.