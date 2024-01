Che tempo che fa, "la domanda che Fabio Fazio deve fare a Papa Francesco"

14 gennaio 2024 a

a

a

Un ospite di assoluta eccezione per Fabio Fazio: questa sera, domenica 14 gennaio, a Che tempo che fa su Nove, intervisterà per la seconda volta in carriera Papa Francesco. Un colloquio molto atteso, per ovvie ragioni, l'ultimo colpaccio messo a segno dalla trasmissione in questi primi mesi sulla nuova rete dopo il burrascoso addio alla Rai.

E a ridosso della puntata, ecco che a Fabio Fazio arriva un appello. A rivolgersi al conduttore è Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, il quale ricorda che proprio oggi, 14 gennaio, "mia sorella Emanuela avrebbe compiuto 56 anni". Ma da quando di anni ne aveva 15, da quel maledetto 22 giugno 1983, è svanita nel nulla.

Da anni, Pietro Orlandi chiede un incontro proprio con Papa Francesco. E lo ribadisce: "Vorrei essere ricevuto da Papa Francesco ma sembra non sia possibile. Non da quando lo incontrai e mi disse Emanuela è in cielo. Mi aspetto adesso che Papa Francesco alzi un po' la voce, in fondo l'ha chiesta lui questa inchiesta".

Bis di Papa Francesco da Fabio Fazio, ora è ufficiale: ecco la data

Dunque, l'appello a Fabio Fazio in vista della puntata di Che tempo che fa: "Spero che gli chieda a che punto è l'inchiesta su Emanuela. Sarebbe una cosa logica. Molti la prendono come vabbè, facciamo un favore c'è questo fratello che rompe le scatole. No, la devono prendere come una cosa importante. Ma non soltanto perché è scomparsa una ragazzina, per tutto quello che c'è stato intorno, per tutti i depistaggi che ci sono stati, per tutte le situazioni che sono successe anche con apparati dello Stato che in qualche modo hanno manipolato delle prove. Se un Papa decide di aprire un'inchiesta deve portare questa responsabilità avanti nel tempo, non basta aprire punto e basta", conclude Pietro Orlandi.