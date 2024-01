Vittorio Emanuele Parsi, "lunga riabilitazione": come sta dopo il malore a Cortina

16 gennaio 2024 a

"L'operazione ha avuto successo e ora inizia un lungo periodo riabilitativo": Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazioni internazionali, lo fa sapere dall'ospedale di Treviso, dove è stato sottoposto a "un complesso e delicato intervento chirurgico all'aorta in emergenza" il 28 dicembre scorso. Intervento eseguito dal dottor Francesco Battaglia del reparto di cardiochirurgia diretto dal professor Giuseppe Minniti, come riporta l'Ansa. Il politologo nonché noto volto televisivo, 62 anni, si era sentito male a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, a fine dicembre. Parsi si trovava lì per presentare il suo ultimo libro, "Madre Patria", una sorta di viaggio nella storia d’Italia che parte dal Risorgimento e arriva ai giorni nostri. All’improvviso un forte dolore al petto.

Di lì il trasporto immediato all’ospedale Codivilla di Cortina. La situazione, però, è apparsa così grave che si è reso necessario il trasferimento in altri due ospedali: prima a Belluno e poi a Treviso. Dopo la delicata operazione, Parsi è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva per diverso tempo. Con lui c’è sempre stata la sua intera famiglia. Dall'ospedale adesso dice: "Oltre ai ringraziamenti ai professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita, voglio ringraziare coloro che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno, a cominciare dalla mia famiglia: siete stati decisivi. Gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi andranno purtroppo ridefiniti".