Chiara Ferragni, lo sfogo dell'Estetista Cinica: "Perché devo sputarle in faccia?"

"È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni, ma perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo amiche?": Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come Estetista Cinica, lo dice in una storia su Instagram, rispondendo alle domande che le vengono rivolte sul caso dell'imprenditrice digitale e dello scandalo-pandori che l'ha travolta. "Perché devo venire qua a sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? - ha aggiunto la Fogazzi -. Non mi sembra il caso".

Sul caso della signora Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta ieri a Sant'Angelo Lodigiano dopo essere finita al centro di un caso mediatico, l'Estetista Cinica ha invece detto: "Nessuno ha chiesto la mia opinione, come è giusto che sia, perché non sono titolata ad avere opinioni ma paura. Qua è diventato Hunger Games, cioè ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, ci si ammazza per portare a casa il proprio c**o, siccome vedo che tira una brutta aria allora parlo male di te. C’è qualcuno che veramente vuole una cosa così orrenda?".

"Io Hunger Games non lo faccio - ha continuato l'influencer nelle sue storie - non mi troverete mai in un'arena a tirare i capelli a una persona alla quale sono vicina per non farmi giudicare male. Per fortuna credo ancora che ognuno risponda per sé e che se si hanno vicine le persone che inciampano o alle quali succede qualcosa glielo dici di persona e non davanti a un milione di followers, sennò sei una mer**, che brutta questa cosa, che paura".