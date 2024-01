Prima di Domani, Pietro Senaldi inchioda Selvaggia Lucarelli: "La pizzaiola ha detto una bugia?"

17 gennaio 2024 a

Al centro del dibattito c'è la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta domenica nel fiume Lambro. La vicenda della recensione alla sua pizzeria, probabilmente artefatta, prima celebrata da alcuni media e dunque messa in dubbio da Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli. Dubbi che hanno scatenato un linciaggio-social contro la signora, che potrebbe esserci suicidata: i primi risultati dell'autopsia, infatti, portano a propendere per l'estremo gesto.

Una storia che ha colpito nel profondo e che ha, a sua volta, scatenato una tempesta contro Selvaggia Lucarelli e il suo compagno. Di tutto ciò si parla a Prima di domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la puntata è quella di mercoledì 17 gennaio. Ospite in collegamento ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero, a cui viene chiesta la ragione per la quale il nostro quotidiano ha dato profondo risalto alla vicenda.

"Contro la pizzaiola di Sant'Angelo Lodigiano e il ragazzo di vent'anni che ha perso una gamba divorata da uno squalo, non puoi usare i toni che useresti per criticare Giorgia Meloni o Matteo Salvini - premette Senaldi riferendosi alla Lucarelli -. Innanzitutto perché non sono attrezzati, ma anche perché la notizia è diversa. Non è come quando scopri della beneficenza di Chiara Ferragni", vicenda altrettanto scoperchiata dalla Lucarelli.

"Noi ce la siamo presa - riprende - perché sono stati usati praticamente gli stessi toni con persone molto diverse ma anche con notizie molto diverse. Anche se questa pizzaiola ha detto una bugia su internet, chi se ne importa? Diverso è se la più importante influencer italiana si incasina, diciamo così, sulla beneficenza che non fa", conclude Pietro Senaldi.