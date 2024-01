Giovanna Pedretti, Mario Giordano inchioda Selvaggia Lucarelli: "Profondamente ingiusto, cosa cambia?"

17 gennaio 2024 a

Inizia la puntata di Fuori dal Coro. E la copertina di Mario Giordano è dedicata al tema più chiacchierato e controverso della settimana: la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che con tutta probabilità si è suicidata.

Il tutto accade nella puntata in onda su Rete 4 mercoledì 17 gennaio. Già, impossibile non occuparsi di questa storia: la recensione e la risposta forse false, l'intervento di Lorenzo Biagiarelli e di Selvaggia Lucarelli che sollevavano dubbi e, infine, il tragico epilogo. Impossibile non occuparsene nonostante gli appelli della famiglia della Pedretti, che ha chiesto il silenzio, di non occuparsi di loro. Appello che Mario Giordano, dopo un breve accenno, sceglie di accogliere.

Infatti, il conduttore apre la puntata di Fuori dal Coro con queste parole: "Si è parlato fin troppo della ristoratrice di Lodi e del suo suicidio. C'è poco da aggiungere. È giusto smascherare chi racconta balle, come Chiara Ferragni. Ma è stato ingiusto, profondamente ingiusto, accanirsi contro la povera Giovanna", premette.

"L'accusa era di aver scritto un commento giusto su un post forse falso - riprende -. Ma se anche quel post fosse stato davvero falso, cosa cambia? Perché attaccarla? C'è poco da aggiungere su questo. Dunque noi stasera vorremmo accogliere l'appello della famiglia a stare in silenzio. Noi, su questo, vogliamo stare zitti", conclude Mario Giordano. Parole che faranno fischiare le orecchie a Lucarelli e Biagiarelli.