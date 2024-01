L'aria che tira, Ilaria Capua spiazza Parenzo: "Una bella diarrea?"

19 gennaio 2024 a

"Lei c'ha quattro figli a casa, vanno e vengono da scuola ed è chiaro che le portano a casa di tutto. Una bella diarrea non se l'è presa?": con questa domanda la virologa Ilaria Capua ha spiazzato David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Il conduttore, però, ha subito risposto in modo scherzoso e ironico: "Non scendo nei dettagli dottoressa, visto che sono le 11 e 23...". "Se lei, invece di essere esposto a 4 ragazzini, fosse esposto a 45 ragazzini il rischio aumenterebbe - ha proseguito l'esperta in tono più serio -. Io, che sono molto più vecchia di lei e ho una figlia di 20 anni che non vive con me, quando esco la mascherina me la metto, poi ognuno si comporta come crede. Non siamo tutti uguali".

Commentando quanto appena accaduto, poi, il conduttore non ha potuto fare a meno di dire: "Questo è uno dei momenti più belli e più alti della nostra trasmissione". A quel punto la Capua, non trattenendo anche lei una risata, ha spiegato: "Bè ma questi virus, quelli che si prendono per via alimentare, ti fanno stare 24 ore chiuso in bagno". A raccontare la sua esperienza con l'influenza è stata anche la sondaggista Alessandra Ghisleri, in collegamento con il talk: "Io ho fatto una settimana di influenza a letto, in una camera differente. Mi sono presa proprio la febbre, i dolori".

Qui il siparietto Capua-Parenzo a L'Aria che tira