Chiara Ferragni sponsorizza l'auto elettrica? Altra farsa: ecco cosa guida

A parcheggiare un’amara ciliegina sul periodo già indigesto di Chiara Ferragni non poteva mancare la manina di Striscia la Notizia (anche se ciò che è stata “piazzato” non è proprio una ciliegia). In giro nel pieno centro di Milano, l’inviato del tg satirico Vittorio Brumotti si è imbattuto nell’auto di Chiara lasciata in divieto di sosta, vicinissima alle strisce pedonali e in corrispondenza di un incrocio in via Montenapoleone, mollata lì con le quattro frecce accese. Il copione ha seguito il solito rituale: Brumotti con telecamera al seguito le canta al reprobo di turno (in questo caso la Ferragni, accompagnata dall’autista/guardia del corpo), lei che sorride, saluta, ammette il “peccato”, ancora Brumotti che sistema la cacca finta punitiva sul tettuccio mentre Chiara sale in macchina e sgomma via. Sfuggendo alla contravvenzione che poteva variare da 87 a 344 euro.

Non sfugge però il fatto che la Ferragni vada in giro con un macchinone a gasolio mentre poche settimane fa ha inaugurato la campagna pubblicitaria per sensibilizzare all’uso dell’auto elettrica, strizzando così l’occhio al mondo green, ai “like” facili e trendy dell’altrettanto facile e trendy ambientalismo chic. Ma, evidentemente, in questo periodo l’influencer è abbonata ai cortocircuiti. Il Suv lasciato in divieto di sosta infatti è una Bmw X7 xDrive40d, motore diesel (il tanto vituperato diesel!) da 3.000 cc, i cui consumi - dichiarati dal sito della Casa bavarese - sono 7,8-8,6 litri di gasolio per fare 100 km (in ciclo misto), le cui emissioni sono registrate in 203-226 g/km (comportano 2.000 euro di ecotassa, come ricorda Il Sole 24 Ore) e il cui prezzo di listino parte da 116.810 euro. Insomma, una bella belva, e non a caso la Bmw ha scelto proprio questo enorme mezzo per introdurre la rivoluzione stilistica che gradualmente sta interessando tutti gli altri modelli, compresa la elettrica pubblicizzata da Chiara, la Bmw iX1 (costo base 47.500 euro): lei, però, per andare in giro nella vita reale forse preferisce il vecchio, caro motore termico.

Alla faccia dei proclami green. Eppure, la iX1 è una vettura d’avanguardia introdotta dalla Ferragni su Instagram così: «Lo spot è un parallelo tra i pregiudizi che le persone hanno su di me, soprattutto all’inizio della mia carriera e la nuova auto elettrica Bmw iX1 che ai pregiudizi risponde con dati e numeri. Mi dicevano che non sarei andata da nessuna parte, che non avrai (sic, ndr) mai trovato il mio posto in un mondo esclusivo come quello della moda, che ero troppo diversa.. Gli stessi pregiudizi affrettati sulla nuova auto elettrica Bmw iX1 ma come dico nella campagna “dicevano che non sarei stata come gli altri.. ma su questo avevano ragione”». Eh, questi pregiudizi...