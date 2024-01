Gigi Riva, Toni Capuozzo: "Quel gesto davanti al ragazzino orfano"

23 gennaio 2024 a

Nicola Porro, sul suo sito personale, pubblica una storia che Toni Capuozzo ha a sua volta postato sulla sua pagina Facebook e che riguarda Gigi Riva. Un aneddoto che rivela molto del personaggio e anche di quei tempi quando la beneficenza la si faceva senza clamore.

"Questa è una storia che mi è stata raccontata dal mio amico Toni Zanussi, artista", racconta l'inviato di Mediaset nel suo post. "Molti anni fa, da ragazzino orfano cresciuto nei collegi, aveva trovato lavoro come cameriere in un albergo a Grado". "Nella fotografia", che Capuozzo pubblica insieme a questa storia, "lo vediamo, con una giacca più grande di lui, accanto a Gigi Riva. Il campione era a Grado per le sabbiature, da solo. Il ragazzino lo serviva al tavolo, ogni sera. Poche parole, entrambi".

Prosegue il giornalista: "Si capisce dalla foto che il ragazzino è intimidito davanti al fotografo, in un tempo in cui le fotografie erano una cerimonia. Un giorno Gigi Riva chiamò il ragazzino, lo fece salire sulla sua auto, un'auto da campione, rombo e luccichio, e lo portò a fare un giro, senza parlare". Poi, conclude Capuozzo, "quando venne il giorno della partenza salutò tutti, e il ragazzino lo ringraziò per quel giro in auto, tornando al lavoro. Il direttore dell'albergo lo chiamò. In una busta lasciata da Gigi Riva per il ragazzino c'erano più soldi di quanti il piccolo cameriere guadagnasse in una stagione".