Danilo Toninelli, "ho chiuso": la frase rubata da Striscia

24 gennaio 2024 a

a

a

Tapiro speciale per Danilo Toninelli su Striscia la Notizia e vivace botta e risposta con l'inviato di Ricci Valerio Staffelli.

«Si accorge solo ora che non è più in politica che la spesa costa di più?», chiede Staffelli. «Bastava che qualcuno mi chiamasse, avrei chiarito che non è che non posso permettermi il tonno, ma non spendo dieci euro per una scatoletta: è una questione di principio. Il costo della vita è aumentato rispetto a un paio di anni fa», spiega Toninelli, assicurando di aver chiuso con la politica.

"Se ne accorge solo ora?": rincaro del tonno, anche "Striscia" sfotte Danilo Toninelli

«Basta, sono felice così: continuerò a fare le mie dirette e sono contento che una di queste abbia aperto un caso nazionale», chiarisce l’ex ministro. Un commento su alcuni suoi ex colleghi grillini che si sono tenuti il “grano”, Toninelli dichiara: «Non hanno rubato. Solo non hanno restituito tutto quello che avrebbero dovuto. Quindi sono degli str***i, ma non dei delinquenti».