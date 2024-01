Striscia la Notizia sfotte Toninelli per il caro-tonni: "Se ne accorge solo ora?"

22 gennaio 2024 a

Dopo gli articoli pubblicati su Libero domani sera 23 gennaio a Striscia la notizia (su Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Danilo Toninelli un Tapiro-tonno d’oro. Giorni fa, il nostro giornale infatti aveva ripreso gli sfoghi sui social dell'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del Movimento 5 stelle che si era lamentato del fatto che a causa del carovita non poteva più permettersi tonno, salmone e bresaola.

"Si accorge solo ora che non è più in politica che la spesa costa di più?", lo infilza l'inviato di Striscia la notizia. "Bastava che qualcuno mi chiamasse, avrei chiarito che non è che non posso permettermi il tonno, ma non spendo dieci euro per una scatoletta: è una questione di principio. Il costo della vita è aumentato rispetto a un paio di anni fa", ribatte Danilo Toninelli.

Il quale "rassicura" anche i telespettatori di aver chiuso con la politica. "Basta, sono felice così: continuerò a fare le mie dirette e sono contento che una di queste abbia aperto un caso nazionale", chiarisce l’ex ministro. Quando gli viene chiesto un commento su alcuni suoi ex colleghi grillini che si sono tenuti il "grano", Toninelli osserva: "Non hanno rubato. Solo non hanno restituito tutto quello che avrebbero dovuto. Quindi sono degli stro***, ma non dei delinquenti".

Per Toninelli si tratta del secondo Tapiro d’oro, dopo quello ricevuto nel 2019 in occasione della mancata riconferma a ministro nel Conte bis.