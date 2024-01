Capezzone inchioda Gad Lerner e Pd: "Evocate il pericolo fascista e Meloni è al 30%"

24 gennaio 2024 a

Ma quale pericolo fascista?! Ospite di È sempre Cartabianca nella puntata di martedì 23 gennaio su Rete 4, Daniele Capezzone ricorda che "si prosegue a evocare il pericolo fascista e infatti Meloni è al 30 per cento".

Un modo come un altro, quello del direttore editoriale di Libero, per dire che gli italiani sembrano non temere alcun pericolo con il governo di centrodestra. Anzi. "Tra l’altro - prosegue nello studio di Bianca Berlinguer - vedete fascisti da tutte le parti ma non vedete gli antisemiti anche di sinistra da tutte le parti".

Una chiara frecciata a Gad Lerner, anche lui presente il studio. La firma del Fatto Quotidiano insiste infatti nel dire: "Alcuni a destra non si dichiarano antifascisti, loro rifiutano che l’antifascismo sia stato alle origini della nostra Costituzione". Nulla di nuovo da parte sua. Solo pochi mesi fa, il giornalista criticava anche la visita del premier al Museo ebraico.

"Oggi si dichiara amica di Israele, ieri rivendicava eredità del razzista Almirante. Giorgia Meloni ha 45 anni. Diciamo come minimo che la sua è una commozione tardiva. Dichiararsi amici di Israele non basta a rimuovere le colpe storiche del razzista Almirante, di cui essa fino a ieri rivendicava l'eredità", andava dicendo scatenando senza smentirsi.