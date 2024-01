Senaldi contro Azzaro: "Se non capisci, cavoli tuoi", lite in tv

24 gennaio 2024 a

Volano stracci tra Pietro Senaldi e Angela Azzaro. Terreno di scontro L'Aria Che Tira. Qui, nella puntata di mercoledì 24 gennaio su La7, la firma dell'Huffington Post parla del vero problema, ossia "la democrazia e le pari opportunità per tutti". Ma il condirettore di Libero non la pensa allo stesso modo. In collegamento con David Parenzo, tuona: "Poco fa abbiamo assistito a una cosa sconcertante: un bi-governatore che ha chiamato 'papà' lo Stato. Qui non è che chiamiamo la Meloni 'mamma', Fontana 'zio'. E allora quale dimostrazione vuole?".

"Con Fratelli d'Italia qualche sorella e cognato sì", interviene Azzaro mentre Senaldi tira dritto: "Ma per favore, Fratelli d'Italia è evocativo dell'inno e dell'unità dello Stato. Guarda, siccome sei una collega ti do del tu, se non capisci cavoli tuoi. Tieniti papà Emiliano, te lo meriti! Lui umilia la sua regione". E la Azzaro si limita a rispondere: "Forse tu, tieniti la sorella e il cognato...".

Secondo Senaldi, infatti, "l'opposizione dice balle al presente, l'autonomia non divide il Paese, non c'entra assolutamente niente". Un esempio? "Il Leone di San Marco non è la svastica, cosa c'ha di male? L'autonomia non spacca il Paese, ci sono Paesi federalisti che sono il nostro faro, come gli Stati Uniti e la Germania".

