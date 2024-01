Alan Friedman, è scontro con Luigi De Magistris: "Ignoranti, è osceno, grottesco"

27 gennaio 2024 a

a

a

Chef Rubio alla protesta? Il cuoco, già noto per le sue posizioni pro-Palestina, è sceso in piazza a Roma. Un dettaglio su cui si sofferma Sabrina Scampini in onda su Stasera Italia nella puntata di sabato 27 gennaio. Qui su Rete 4, a perdere le staffe è Alan Friedman: "Questo tema delle proteste e dell'ignoranza è più importante di uno chef Rubio. Possiamo vivere in un mondo dove la gente è talmente ignorante che non sa la differenza tra un genocidio e un vittimicidio di guerra? Hamas e il popolo palestinese sono due cose diverse".

E ancora, senza mezzi termini: "È osceno, grottesco, terribile andare in piazza e scagliarsi contro Israele. Netanyahu è un uomo terribile che spero vada a casa, ma questo non è un genocidio". Non la pensa così Luigi De Magistris. L'ex magistrato è convinto che "stiamo assistendo ad un vero e proprio genocidio da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese".

"Sono schifato, ci guadagna soltanto Putin": Alan Friedman, scenari inquietanti

Poi l'attacco a Friedman: "Io ero stato chiaro dicendo che l'Olocausto è un unicum. L'Aja dice che questo è genocidio". "Ma non è vero, è una fake news", interviene il giornalista statunitense mentre De Magistri chiede di farlo parlare. A intervenire a quel punto è la conduttrice: "Ma io la sto correggendo. L'Aja sta valutando se si tratta di genocidio, non ha detto così".