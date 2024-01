Alan Friedman al reality Mediaset? Tam-tam impazzito

23 gennaio 2024 a





Sta per tornare in tv L'isola dei famosi 2024. E per la nuova edizione che sarà sempre il lunedì sera su Canale 5 pare si stia preparando Alan Friedman. Secondo quanto riporta il sito TvBlog in un clamoroso retroscena il giornalista potrebbe essere tra i naufraghi dell'adventure game.

"Dopo avervi dato conto del coinvolgimento di Rossella Erra, siamo in grado oggi di aggiungere un tassello al cast del programma. Per la quota 'giornalista' è stato contattato per fare l’Isola dei famosi 2024 Alan Friedman", si legge sul sito.

"Nato a New York nel 1956, Friedman diventa corrispondente del Financial times in Italia negli anni ottanta. Televisivamente parlando debutta nel 1991 sulla BBC, mentre nella tv italiana conduce nel 1995 su Rai3 Money line. Poi inizia la sua collaborazione con Giovanni Minoli e Myrta Merlino negli anni novanta conducendo Maastricht-Italia sempre su Rai3", ricorda il sito. "Poi ancora tanta televisione e tanti libri fino alla conduzione in questi tempi di Washington Files in onda su San Marino Rtv e Canale 520 Sky. Ora sarebbe arrivato il momento di partecipare all’Isola dei famosi, vedremo se la sua partecipazione sarà ufficializzata".

Intanto girano anche voci su un "cambio della guardia alla conduzione di questo programma. Mediaset vorrebbe alla guida della nuova edizione de L’isola dei famosi Vladimir Luxuria, ma, pare che Banijay, la società detentrice del format sia più conservatrice. Da quelle parti si vorrebbe confermare Ilary Blasi alla conduzione di questo programma", riporta ancora TvBlog. "Comunque al momento la conferma di Ilary Blasi alla conduzione de L’isola dei famosi è l’ipotesi più plausibile. Certamente di più di quella che vorrebbe Luxuria alla guida della trasmissione".