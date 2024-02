Tronchetti Provera: "Perché è la più brava in Europa", cosa rivela sulla Meloni

02 febbraio 2024 a

È l'endorsement che non ti aspetti, quello che non può che far tremare il centrosinistra ed Elly Schlein. "Giorgia Meloni è la più brava tra gli europei. Lo confermo, è quello che si vede. Si sta muovendo molto bene, l’Italia a tutti i tavoli è apprezzata, grazie anche alla qualità del presidente del Consiglio".

Parola di Marco Tronchetti provera. Il vicepresidente esecutivo di Pirelli è interventuo oggi 2 febbraio alla sesta edizione dell’evento ’La ripartenza - liberi di pensare', organizzato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, al Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano.

E qui Tronchetti Provera ha lasciato tutti di sasso. "Se guardiamo indietro, anche con dei Parlamenti difficili da valutare professionalmente, abbiamo avuto dei presidenti della Repubblica che andavano in giro per il mondo, si facevano rispettare e davano il senso che il Paese comunque andava avanti. Un miracolo - ha spiegato il vicepresidente esecutivo di Pirelli - Dopo Draghi (si diceva, ndr) ’siamo rovinati, sarà un disastro'"'.

Invece la presidente del Consiglio è riuscita a ribaltare gli scenari più pessimisti e a zittire i gufi. "La Meloni è la più brava tra gli europei", ha osservato Tronchetti Provera. "Una meraviglia quando uno pensa a questo Paese cosa è in grado di fare".

Non solo. Anche sul Piano Mattei ha spiegato che "sarebbe importante farlo anche con un contributo europeo". L’Africa "è fondamentale. Come si è detto oggi non abbiamo materie prime, abbiamo bisogno di avere un rapporto costruttivo, non dobbiamo subire una immigrazione che è terribile per le persone che sono costrette a fare questo viaggi", ha sottolineato. "Se diamo del lavoro costruiamo professionalità" e "possiamo avere delle capacità di lavoro formate per le esigenze che abbiamo avere noi. Quindi - ha concluso - è un interesse di tutti".