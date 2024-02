Vittorio Emanuele, il figlio Filiberto interviene in diretta al Tg5: "Una forte infezione"

03 febbraio 2024 a

"È stata una giornata molto difficile, molto triste, però una giornata, devo dire, dove abbiamo potuto con la famiglia essere tutti insieme intorno a papà in questi ultimi momenti": Emanuele Filiberto di Savoia lo ha detto in collegamento telefonico con il Tg5, in riferimento alla scomparsa del padre, Vittorio Emanuele, venuto a mancare oggi all'età di 86 anni.

"Mio padre era in ospedale da tre settimane per una forte infezione - ha raccontato Filiberto - ha lottato il più possibile, come ha sempre fatto nella vita. Purtroppo oggi si è spento, eravamo tutti lì con lui. Abbiamo, ancora ieri sera, potuto ridere e scherzare insieme. Mio padre era il mio amico, confidente, maestro. Oggi perdo, e perdiamo con la famiglia, una persona veramente meravigliosa". Infine, Filiberto ha espresso gratitudine per la vicinanza ricevuta in questa giornata difficile: "Vedendo tutti i messaggi, voglio ringraziare tutti quelli che hanno scritto, dalla famiglia reale ai rappresentanti del governo italiano e soprattutto tutti gli amici, i monarchici, e tutti quelli che lo conoscevano".

Il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia aveva parlato delle condizioni di salute del padre nel settembre 2023: "Purtroppo papà non cammina molto bene, però ha questa forza di carattere che lo spinge ad andare avanti e provare a fare del suo meglio - disse a Verissimo -. Mi fa paura vedere l'età che passa, però credo che con i genitori, soprattutto a quell'età, bisogna vivere giorno dopo giorno, senza porsi troppe domande".