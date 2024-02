Ferragni, Pigna interrompe la collaborazione: "Per rispettare il nostro codice etico"

03 febbraio 2024 a

Anche Pigna interrompe la collaborazione con Chiara Ferragni: la decisione è arrivata due mesi dopo la multa da parte dell'Antitrust per l'operazione con i pandori Balocco e dopo la notizia di indagini per truffa da parte della procura di Milano per diverse campagne commerciali, oltre a quella con Balocco, con scopi benefici. A confermare la scelta di Pigna all'Ansa sono stati i vertici aziendali della società cartiera. La decisione, come spiegato dalle stesse fonti, sarebbe stata assunta "nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi".

La notizia, dunque, conferma le voci diffuse nei giorni scorsi sulla cessazione della collaborazione con l'imprenditrice digitale. Voci nate anche dalla rimozione della pagina "Chiara Ferragni Limited Edition" sul sito della Pigna. Il risultato aprendo la pagina è "Errore 404". Dall'azienda hanno tenuto a precisare anche che la collaborazione tra Pigna e le aziende che fanno riferimento a Chiara Ferragni "è stata di natura unicamente commerciale e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l'ufficio".

Dopo l'esplosione del caso, il primo brand a interrompere la collaborazione con Ferragni era stata la Safilo, seguita da Coca Cola, che aveva deciso di non utilizzare una campagna pubblicitaria realizzata con l’influencer. In quei giorni a Repubblica Massimo Fagioli, amministratore delegato di Pigna, aveva detto: "Pigna collabora con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo". Per cui si cerca di "guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato".