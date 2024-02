Vittorio Emanuele, Cesara Buonamici: "Cosa l'ha travolto"

04 febbraio 2024 a

a

a

"Vittorio Emanuele nasce per essere l'erede al trono e infatti è un bambino che a nove anni piange lasciando l'Italia": Cesara Buonamici lo ha detto in collegamento con Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4, in riferimento al principe mai diventato re, scomparso ieri all'età di 86 anni. Parlando di quel momento, quello in cui Vittorio Emanuele è stato costretto a lasciare il nostro Paese, il mezzo busto del Tg5 ha spiegato: "È travolto da quella che è la grande storia, dalla guerra, dagli eventi, e questo di sicuro influisce sulla sua indole".

Aspetto fondamentale da non sottovalutare secondo la giornalista è poi anche un altro: "Non ci possiamo neanche dimenticare che ha fatto 57 anni di esilio, che sono veramente una enormità. Quindi, insomma, la sua è una strada segnata da vicende pesanti. Poi, lui di sicuro ha avuto una vita di luci ed ombre, una vita travagliata in cui i monarchici che lo sostengono dicono che c'è stata una specie di accanimento nei suoi confronti".

Ieri, in collegamento telefonico col Tg5, è intervenuto il figlio di Vittorio Emanuele, Emanuele Filiberto di Savoia, che ha ringraziato tutti per la vicinanza e la solidarietà ricevute. "È stata una giornata molto difficile, molto triste, però una giornata, devo dire, dove abbiamo potuto con la famiglia essere tutti insieme intorno a papà in questi ultimi momenti - ha detto -. Mio padre era in ospedale da tre settimane per una forte infezione, ha lottato il più possibile, come ha sempre fatto nella vita. Purtroppo oggi si è spento, eravamo tutti lì con lui".