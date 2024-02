Paolo Miccoli, l'appello: "Stessi diritti per le università online e quelle tradizionali"

06 febbraio 2024 a

Paolo Miccoli, presidente di United (l’associazione di rappresentanza delle università italiane telematiche e digitali) chiede che le università digitali possano vantare gli stessi diritti di quelle tradizionali. Intervistato da Claudia Osmetti, per il professore "una totale equiparazione dei doveri senza una corrispettiva equiparazione dei diritti è assurdo". In particolare, a non essere efficace è il fatto di "imporre agli atenei telematici e presenziali il medesimo rapporto di contatti docenti-studenti significa penalizzare i primi". Eppure proprio da quelli esce il 10 per cento delle lauree. Una cifra tutt'altro che esigua per non essere presa in considerazione.

