John Travolta e Uma Thurman? Dopo Sanremo, lo sfottò definitivo di Osho

Basta poco per far sì che la scena più nota di Pulp Fiction si trasformi in una parodia. Nel film John Travolta e Uma Thurman ballano sulle note di "You Never Can Tell", subito trasformata da Osho nel "ballo del Qua Qua". Accade su X dove il vignettista ironizza sulla polemica sollevata a Sanremo. Qui l'ospite d'eccezione, Travolta appunto, ha deciso di non firmare la liberatoria per la diffusione del siparietto con Fiorello e Amadeus. Siparietto in cui i tre ballano il brano per bambini, con l'attore internazionale visibilmente in imbarazzo.

Il video-parodia in ogni caso colleziona solo complimenti. In tanti definiscono "genio" Federico Palmaroli, ai più conosciuto come Osho." Genio. Oggi ho giusto scritto che questa scena s’è suicidata male", scrive un utente a cui ne fanno eco altri: "Me sto a sentì male".

Intanto mea culpa arriva da Amadeus e Fiorello. Entrambi hanno definito quella con Travolta "una delle gag più terrificanti della storia della tv. Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti", ha ironizzato lo showman.