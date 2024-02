Ramazzotti a Sanremo, Chiara Valerio: "Terra promessa, oggi prima gli italiani"

10 febbraio 2024 a

a

a

Eros Ramazzotti giovedì sera è tornato sul palco dell’Ariston a 40 anni da Terra promessa, ricantando una delle sue hit più celebri. E Chiara Valerio, scrittrice molto amica di Elly Schlein, ha commentato così sul suo profilo “X”: «Quarant’anni fa nella canzone di Ramazzotti la terra promessa era il posto dove crescere pensieri e dove essere zingari. E adesso gigli, ma solo certo figli e prima gli italiani. Viva il meticciato, Sempre. Viva i pensieri. Sempre».

Una lettura ideologica, giusto per buttare nel mucchio una critica all’Italia di oggi (dove il governo pensa alla natalità e non al “meticciato”. Dopo la sua esibizione, Ramazzotti aveva parlato della canzone con Amadeus: «Quasi 500 milioni di bambini vivono in zone di conflitto - dice -, altri milioni non vedranno mai la Terra promessa. Dico solo una cosa, basta guerra, basta sangue. Pace».

"Vuoi farmelo fare?". Ramazzotti ferma subito Amadeus: nervosismo all'Ariston

Quindi, il siparietto con Amadeus con riferimento all’esibizione di John Travolta sulle note del ballo del qua qua: «Non è che mi fai fare pure a me il ballo del qua qua?».