Matteo Renzi, addio al Riformista: ecco chi prende il suo posto

L'annuncio ufficiale l'ha dato Andrea Ruggeri, direttore responsabile de il Riformista, in diretta da Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora: Matteo Renzi dal 1° marzo non sarà più il direttore del giornale. Il motivo starebbe nel fatto che "ha deciso di affrontare la campagna elettorale europea e non ritiene corretto farlo restando alla guida del giornale. Lui si candiderà e ha fatto questa scelta per correttezza".

A sostituirlo, rivela Il giornale d'Italia, sarà Alessandro Barbano che prenderà il timone del Riformista a partire dal prossimo 12 marzo. Ultra garantista e grande amico del ministro della giustizia Nordio, Barbano ha diretto per quasi sei anni (dicembre 2012- giugno 2018), il quotidiano Il Mattino di Napoli e per cinque anni è stato vicedirettore de Il Messaggero. Attualmente è condirettore del Corriere dello Sport e molto probabilmente, scrive Marco Antonellis, sarà a sua volta sostituito da Andrea Di Caro vicedirettore della Gazzetta dello Sport e responsabile di Gazzetta.it