Gasparri condanna Putin e la Russia: "Impero del male, con cosa sono cresciuto"

18 febbraio 2024

Putin? Un dittatore. A dirlo è Maurizio Gasparri ospite di Stasera Italia nella puntata di domenica 18 febbraio su Rete 4. Qui il senatore di Forza Italia racconta che "ho passato la mia adolescenza, la mia giovinezza, con l'impero del male dell'Unione sovietica. La Russia era questo: un impero che schiacciava mezza Europa e che aveva di fatto annesso paesi sottomessi alla sua dittatura".

Poi è arrivato l'89: "Finalmente il crollo del comunismo e del muro di Berlino - prosegue -. Si è aperta una stagione nuova, ma alcune costanti si ripetono". L'esempio? "La Russia invade l'Ucraina perché la ritiene sua. Putin mostra il volto autoritario, dittatoriale dei leader russi. Basti pensare a ciò che è accaduto a Navalny...".

E ancora: "L'opposizione non può essere che quella che abbiamo espresso. Tuttavia mi chiedo se non sarebbe stato meglio proseguire con la politica del dialogo con un Putin che aveva un atteggiamento diverso. Io ricordo Berlusconi a Pratica di Mare. La Russia sono secoli che è la stessa cosa". Però, è il ragionamento del parlamentare azzurro, meglio tentare la via del dialogo altrimenti la pace è resta un miraggio. Non solo in Ucraina.