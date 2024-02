Le Iene, l'ex inviato Giampietro Cutrino ora è indagato per riciclaggio

20 febbraio 2024 a

a

a

L'ex Iena Giampietro Cutrino indagata. Il fu inviato del programma di Italia 1 è accusato, a vario titolo, di peculato, falso ideologico, circonvenzione d’incapace e riciclaggio. Reati contestati dalla procura di Padova insieme a Giovanni Cutrino, padre di Giampietro, e alla moglie Maria Teresa Donati. Dopo la parentesi televisiva Gip, questo il suo nome d’arte, si è trasferito in Svizzera ed è diventato un imprenditore nel settore delle "blockchain", ossia un registro condiviso per le transazioni e la gestione delle criptovalute.

Tutto ha avuto inizio dall’attività del padre di Gip. L'uomo per anni ha fatto l’amministratore giudiziario di un’anziana donna che risiede in una casa di riposo. Proprio lui, da persona nominata dal giudice per occuparsi dei beni di persone anziane, è finito nel mirino del giudice civile Alina Rossato. La toga ha controllato le spese dell’anziana, scoprendo che i "giustificativi" delle spese erano sempre più scarni, mentre le uscite dal conto sempre più copiose, fino ad arrivare alla sparizione di 217mila euro, molti in contanti.

"Sulla pistola c'è anche il Dna di Maverick": cambia tutto sullo sparo di Capodanno?

Solo una volta nominato il nuovo custode giudiziario Gianluca Rigon, ci si è accorti che le spese, dal 2018 ad oggi, erano state davvero tante. A maggior ragione se si considera che l'anziana vantava un patrimonio da oltre mezzo milione di euro e tutti i mesi percepiva una pensione di 3 mila euro. Così, avviate le indagini sono emersi due assegni da 50 mila euro e uno da 25 mila finiti, a detta dell’accusa, nelle tasche di Giovanni Cutrino, insieme ad altri 92 mila euro spariti. Nell’indagine la Iena Gip è accusata di aver finto di fornire al padre il denaro con cui questi ha comprato una casa a Padova.