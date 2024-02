Roberto Saviano, l'ultimo insulto a Meloni: "Cane non mangia cane"

22 febbraio 2024 a

No, Roberto Saviano non si lascia sfuggire nessuna occasione per dar contro Giorgia Meloni. Una costante, un ritornello, un disco rotto. E l'ultima di queste occasioni gliela fornisce Vincenzo De Luca, il governatore Pd della Campania, che si è speso in inqualificabili insulti contro il premier e contro Fratelli d'Italia, in un crescendo che, per ovvie ragioni, ha innescato grossa polemica.

Dopo gli insulti rivolti al partito, De Luca è stato infatti "pizzicato" anche in un fuorionda in cui, rivolgendosi in ipotesi a Meloni, affermava: "Lavora tu, str***!". Parole a cui il presidente del Consiglio ha replicato con stile: "Faccio arrabbiare qualche governatore? E chi se ne frega!". Sullo sfondo lo stop al terzo mandato su cui FdI non ha intenzione di retrocedere.

Saviano, da Geolier a Ghali: la sua vita da instancabile "guru"

Ecco, su queste basi, sui suoi profili social, ecco che interviene Roberto Saviano: "Vincenzo De Luca chiama str*** Giorgia Meloni, lei lo querelerà come ha fatto con me e con il Domani?", s'interroga retorico mister Gomorra, querelato per aver definito in tv, più volte, "bast***" Giorgia Meloni. Alla domanda, lo scrittore offre prontamente una sua risposta: "Certo che no, perché in politica si usa un'espressione eloquente: cane non mangia cane". E l'ultimo sfregio a Giorgia Meloni è prontamente servito...