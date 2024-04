Jessica Mancini, virale il video dell'ex Uomini e Donne: "Campana in Toscana, quanti pregiudizi"

02 aprile 2024 a

“Sono campana e faccio la prof in Toscana”. Questo è l'incipit con cui Jessica Mancini, 35enne di Aversa ma residente da sei anni a Montecatini, ha iniziato il video con cui è diventata virale su TikTok. L'ex modella e corteggiatrice di Uomini e Donne, sfruttando il trend popolare sul social, ha elencato una serie di luoghi comuni che l'accompagnano in classe a causa delle sue origini. Una decina, racchiusi in quasi tre minuti di video. E il feedback ottenuto è stato incredibile: oltre 170 mila like in poche ore e migliaia di commenti.

Se molti hanno apprezzato il tono scherzoso con cui la prof ha trattato il tema, molti altri si sono risentiti. Specie gli utenti toscani che si sono sentiti toccati nel profondo perché, a detta di alcuni, accusati di razzismo. L'ex corteggiatrice di Maria De Filippi, travolta dalle critiche, ha subito voluto correggere il tiro: "non ho mai sostenuto che in generale, in Toscana, c’è razzismo verso i meridionali. Assolutamente no: non sarebbe vero. Ma ho costatato comunque come nel mondo della scuola vengano a galla dei pregiudizi evidentemente duri a morire nonostante molti docenti siano del Sud e molte classi siano composte da ragazzi anche stranieri".

Fra i pregiudizi elencati nel video quelli che più hanno fatto sorridere ma anche riflettere gli utenti: "È ovvio che i ragazzi ogni volta che entro in classe si mettano a canticchiare la sigla della serie Mare fuori". Oppure ancora: "È ovvio che i miei alunni mi salutino con un ‘Uè, uè! Professoressaaa!’. Ed è altrettanto ‘ovvio’ che debba specificare che la laurea in giurisprudenza non l’ho comprata". La Mancini sì è poi voluta togliere qualche sassolino nella scarpa nei confronti di qualche collega: "È ‘ovvio’ che non facciano nulla per nascondere il loro retropensiero nei miei riguardi: è giovane, carina, meridionale…non può saperne più di me".