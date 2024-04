PiazzaPulita, Paolo Mieli stronca Giuseppe Conte: "Due gesti insignificanti"

Roberto Tortora 12 aprile 2024 a

Alla fine Giuseppe Conte ha scelto il gesto forte e tirato via il Movimento 5 Stelle dalla giunta di Michele Emiliano, con queste parole: “Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe comprese quelle della vicepresidenza del consiglio. Crediamo sia l’unico modo per dare una forte scossa oggi”. Via, dunque, Rosa Barone, assessora al Welfare, e Grazia di Bari, consigliera che ha la delega alla Cultura. Abbandonerà l’incarico anche Cristian Casili, vicepresidente del Consiglio regionale.

Di questo si discute a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. In studio c'è Paolo Mieli che, al di là del clamore del gesto grillino, ne smonta completamente l’utilità. Formigli prova a interpretare il gesto: “Conte strappa con il Pd e dimostra di saper insegnare come si fa pulizia in un partito, cominciando dalla Puglia e da Emiliano, è così?”.

Mieli è glaciale: “Conte ha optato per una doppia azione, sia quella di eliminare le primarie sia quella della giunta. Sono tutte cose che, dal punto di vista politico, sono assolutamente insignificanti. Primo: le elezioni per sindaco sono a due turni, quindi non vogliono dire niente. Secondo: la giunta che si disfa in Puglia non si rielegge, si disfa e si rifà, non è che si va di nuovo alle urne. Sono due gesti che i giornali e noi stessi stasera enfatizzeremo oltremisura, ma che dal punto di vista pratico sono insignificanti, non vogliono dire nulla”.

Come viene valutato, invece, il comportamento del segretario del Pd, Elly Schlein? Mieli non ha dubbi: “Ottimo… (Formigli sorride, ndr) eh è inutile che mi guardi così, lo penso da tempo, penso che Elly Schlein vada avanti per la sua strada e incassi queste cose che vengono da fuori per fare un’operazione dentro il partito molto complessa, che sarebbe difficile da fare senza la presenza di Conte”.

