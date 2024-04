Blasi contro Totti, Cristiano Iovino picchiato in strada a Milano da sei persone

23 aprile 2024 a

Fino a poche ore fa Cristiano Iovino era noto principalmente come personaggio di gossip, presunto "amante" di Ilary Blasi considerato una delle cause della separazione tra la showgirl e Francesco Totti. Oggi, purtroppo per lui, è in testa alle notizie della cronaca nera.

Il personal trainer di 37 anni è stato aggredito a Milano, dove vive. Una vicenda che ha ancora contorni oscuri. L'uomo sarebbe stato colpito da sei sconosciuti giunti a bordo di un van, nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, Iovino si trovava in via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello e stava rincasando quando verso le 3.30 di notte è stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno cominciato a picchiarlo. L'uomo allo stato non avrebbe ancora sporto denuncia ed è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Iovino, che fa la spola tra Roma e il capoluogo lombardo, nei mesi scorsi aveva rilasciato varie interviste su un presunto flirt avuto con la Blasi (l'ex conduttrice dell'Isola dei famosi ha sempre smentito, parlando al massimo di un caffè in amicizia preso a Milano) e per questo è stato citato come teste nella causa di separazione tra Totti e Ilary.