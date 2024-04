Il romanzo di Serena Bortone campione di banalità

25 aprile 2024 a

Massì, va a finire che prima o poi lo faccio anche io. Scriverò il mio primo romanzo, anzi bildungsroman che vuol dire romanzo di formazione, ambientato ai tempi verdi tra adolescenza e gioventù, con storie un po’ vere e un po’ inventate, che in buona sostanza sono una giacchetta di fatti miei non così interessanti e diversi da quelli degli altri, tra anni ‘70 e‘80. Lo chiamano autofiction e spopola là dove non è richiesto un gran gusto. (...)