Barbara D'Urso, "presto...": il tweet che scatena i fan, cosa sta per accadere

29 aprile 2024 a

a

a

Orami manca da più di un anno dalla televisione. Barbara D'Urso, dopo la burrascosa separazione con Mediaset, si è presa un periodo di pausa che ha trascorso a Londra. Silenzi e veleni non sono mancati dopo la rottura di un rapporto durato 23 anni con il biscione di Cologno Monzese. Durissima da digerire la sostituzione con Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque, la "sua" creatura che aveva portato al successo.

Nell'ultimo anno la conduttrice napoletana ha girato molto, documentando tutto sui social. Ma lei lontana dal palcoscenico non riesce proprio a stare e, in attesa di tornare sul piccolo schermo, si è cimentata nel teatro. Interpretando i panni di Giulia, ha girato l'Italia portando in scena lo spettacolo "Taxi a due piazze".

Barbara D'Urso e Belen Rodriguez a Nove? Tam-tam impazzito

Ma ora tutto sembra pronto a tornare come doveva essere. Con lei in televisione. Un post della conduttrice ha mandato in delirio i fan più accaniti che ci hanno letto l'annuncio del suo ritorno. In una foto in cui sorseggia l'amato "caffeuccio", appare la scritta "coming soon". Sotto al tweet, comparso sulla sua pagina di X, sono partite diverse teorie. La più accreditata è quella di un passaggio al Nove, sulla scia di Fazio e Amadeus. Intanto i fan si scaldano: "Dove vai, noi ti seguiamo", "Ti aspettiamo, siamo prontissimi!"