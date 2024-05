PiazzaPulita, Michele Serra stronca Schlein: "Vannacci? Diteci due punti del vostro programma!"

03 maggio 2024 a

"Il Pd ha fatto un manifesto contro Vannacci, un post, scrivendo 'Ignoralo'. Solo che questo post è stato credo il più visto della storia dei social del Pd, quindi anziché ignorarlo, anche chi non sapeva chi fosse Vannacci ha saputo di Vannacci. Non è che nel Pd c'è qualche problema di comunicazione e che avrebbe bisogno di qualche sagace consigliere?": Corrado Formigli lo ha chiesto a Michele Serra a Piazzapulita su La7.

Il riferimento è a un recente post pubblicato dall'account ufficiale dei dem sui social all'indomani di una chiacchierata intervista rilasciata a La Stampa dal generale candidato con la Lega alle europee dell'8 e 9 giugno. "Io non sono un esperto di comunicazione per mia fortuna - ha risposto la firma di Repubblica - però arrivo a capire che se vuoi ignorare uno non metti la sua foto con su scritto 'ignoralo', lo ignori sul serio, molto banalmente non ne parli".

Qui l'intervento di Serra a Piazzapulita

Di qui, ecco il suo suggerimento al partito di Elly Schlein: "Come consigliere non richiesto del Pd, direi: per piacere non ci interessa sapere cosa pensate di Vannacci, lo sappiamo già da noi, abbiamo vissuto abbastanza per giudicarlo da noi, diteci due o tre idee per voi fondamentali. Per esempio, siete favorevoli a una difesa europea? Se lo siete, ditelo, così sappiamo che se vi votiamo voi andate a Strasburgo e a Bruxelles nelle commissioni e vi battete per quel motivo".