Lorenzo Berlusconi, il figlio di Pier Silvio campione di boxe: "Davvero bravino"

Ha vinto il titolo di campione di boxe nella categoria "Contatto leggero" in Liguria Lorenzo Berlusconi, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Il ragazzo, 13 anni, ha trionfato domenica pomeriggio nella palestra di Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. Ad assistere alla vittoria, come ha raccontato Il Secolo XIX, c’era anche suo padre, l’ad di Mediaset. Quest'ultimo, infatti, è un vero appassionato di sport di combattimento.

Berlusconi, tra l'altro, aveva già presenziato a un’altra gara del figlio al palazzetto dello sport di Genova. In quel caso, però, era passato inosservato, probabilmente per via del fatto che la struttura fosse molto più grande. Questa volta mantenere la privacy è stato un po' più difficile. La gara che ha visto trionfare Lorenzo era la tappa ligure del Kombat Tour, un circuito riconosciuto dal Coni. A partecipare 180 ragazzi di tutte le età seguiti dalle loro famiglie.

"Il piccolo Berlusconi è davvero bravino - ha detto il campione di kick-boxing Marco Costaguta, uno degli organizzatori dell'evento - ha una buona tecnica e d’altronde la palestra dove si allena è un ottimo centro". Poi ha aggiunto: "Certo bisogna fare attenzione a tutta questa attenzione mediatica. Non capita tutti i giorni di avere personalità di questo tipo alle gare ed è normale che si sia creato un certo clamore, ma Lorenzo resta un minorenne". Interpellato, Pier Silvio Berlusconi ha detto pubblicamente che "gli sport di combattimento" sono "veicolo di umiltà e sacrificio". Poi ha espresso gioia e soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto dal figlio.