Dritto e Rovescio, la scrittrice italo-senegalese Andy contro Vannacci: "Mi vende il kebab"

"Roberto Vannacci parla di italianità con riferimento a persone bianche, con tratti caucasici. Ma lui avrebbe tratti caucasici? Mi sembra quello che mi vende il kebab". Meno male che a essere razzista era il generale Roberto Vannacci. Ma, come direbbe lui, evidentemente viviamo in un "mondo al contrario" dato che è stato proprio il candidato della Lega alle prossime europee a essere vittima di commenti razzisti.

Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, ha preso la parola Andy - Ndeye Fatou Faye. La scrittrice 25enne italo-senegalese, autrice del libro “Allergica al pesce. Hakuna Matata”, ha attaccato Vannacci: "La prima volta che l’ho visto ho detto: ‘e ‘sto turco che vuole?’. Invece di scrivere libri e venderli, si dovrebbe comprare uno specchio".

Andy, ospite in studio, ha poi continuato a prendersela con il militare collegato da remoto: "A livello estetico, non rappresenta per niente l’italianità. Dovrebbe farsi un esame di coscienza e un test del Dna: scoprirebbe che da Vannacci a Mahmood, qui, è un attimo. Lui parla di italianità con riferimento a persone bianche, con tratti caucasici. Ma lui avrebbe tratti caucasici? Mi sembra quello che mi vende il kebab". Alla faccia del razzismo.