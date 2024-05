Roberto Saviano nel mirino di Atreju: "Scriviamo Giorgia, ci hai convinto ancora di più"

25 maggio 2024 a

La campagna elettorale per le europee portata avanti dalla pagina Instagram di Atreju sta facendo impazzire la sinistra. Il protagonista dell'ultimo post è lo scrittore Roberto Saviano. L'account ha pubblicato un video in cui si vede l’elettore telespettatore, una donna, che impugna il telecomando, si siede sul divano e assiste a una vecchia intervista a Piazzapulita, su La7, durante la quale Saviano, riferendosi al tema dell'immigrazione, dice: "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame... Taxi del mare crociere... Tutte quelle parole spese su questa disperazione, viene solo da dire bast***, come avete potuto? A Meloni, a Salvini, come avete potuto? Com'è stato possibile?".

Alla fine del video si vede la donna che scrive "Giorgia" (Giorgia Meloni) sulla tessera elettorale, scuotendo la testa. "Loro insultano, tu scrivi Giorgia": questo lo slogan dei giovani di Fratelli d’Italia. Mentre a corredo del video, diventato già virale, c'è scritto: "Saviano, ci hai convinti ancora di più: scriviamo Giorgia con orgoglio".

Parecchio apprezzato anche un altro minispot dello stesso tipo, con protagonista però Valentina Bompiani, intellettuale ospite di DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris: “Ridiamo della Meloni, perché è una vera buffona – dice la Bompiani nel video di La7 ripreso dalla pagina di Atreju – le cose che dice la Meloni sono ridicole”. Anche qui la risposta è la stessa, accompagnata dal messaggio: “Siamo preoccupati. Temiamo che alla Bompiani l’8 e il 9 giugno passi la voglia di ridere”